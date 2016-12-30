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Джип переехал 80-летнюю бабушку на севере Петербурга
Происшествия

Джип переехал 80-летнюю бабушку на севере Петербурга

Сегодня 14:05
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Джип переехал 80-летнюю бабушку на севере Петербурга
Санкт-Петербург, 30 декабря. Пожилая женщина тяжело пострадала под колесами внедорожника Mitsubishi Outlander на Учительской улице в Петербурге. 

По словам подписчиков паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», бабушка попала под колеса иномарки в районе дома 9, корпус 1. «Скорая приехала оперативно», — отметили очевидцы.

При этом они заметили, что  женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, хотя до «зебры» было всего около 30 метров. «Правда на стороне водителя, безусловно, так как пешеходного перехода там нет. Но бабушку жаль», — пишут участники паблика.

По данным газеты «Комсомольская правда в Петербурге», с места ДТП пожилая женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливает полиция. Ведется проверка.

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Ярослава Замысловатова
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