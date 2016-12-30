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Полицейские уничтожили вооруженного боевика в Каспийске
Общество

Полицейские уничтожили вооруженного боевика в Каспийске

Сегодня 13:16
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Полицейские уничтожили вооруженного боевика в Каспийске

Каспийск, 30 декабря. Полицейские в ходе перестрелки уничтожили вооруженного боевика в дагестанском городе Каспийск. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе перестрелки вооруженный бандит был ликвидирован. По предварительным данным, потерь среди сил правопорядка нет»,  — приводит его слова РИА Новости.

По словам собеседника агентства, личность ликвидированного преступника сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Хасавюрте произошла перестрелка между полицейскими и боевиками, которые обстреляли наряд стражей порядка. Двое боевиков были ликвидированы. Также в результате перестрелки погиб правоохранитель.

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Ксения Тасманова
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