МИД РФ о «закрытии» школы: Обезумевший Белый дом придумывает санкции против своих детей

Москва, 30 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии американской школы в Москве, которое якобы последовало за принятием новых антироссийских санкций в США.

По ее словам, эта недостоверная информация была заброшена в американскую прессу неназванным американским чиновником.

«Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей. Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести», — пишет Захарова в Facebook.

Напомним, что ранее в американских СМИ появилась информация о том, что российские власти закрыли американскую школу в Москве в отместку за новые санкции, которые администрация президента США Барака Обамы успела ввести за два дня до Нового года.