Концерт рок-группы «Алиса» в Екатеринбурге отменили из-за инфаркта солиста

Екатеринбург, 30 декабря. Известная российская рок-группа «Алиса» отменила концерт в Екатеринбурге.

Как рассказали организаторы мероприятия, у фронтмена коллектива Константина Кинчева серьезные проблемы со здоровьем, которые связаны с пережитым в середине 2016 года инфарктом.

Изначально концерт был запланирован на 28 декабря, однако по причине ухудшения состояния здоровья вокалиста Константина Кинчева несколько раз был перенесен. Фронтмен коллектива в текущем году пережил инфаркт. В пятницу, 30 декабря, представители «Алисы» сообщили об окончательной отмене выступления группы.

Фанатам посоветовали сдать билеты в кассы, чтобы получить денежные средства обратно. Музыканты принесли извинения за отмену концерта перед жителями Екатеринбурга.

Напомним, накануне, 25 декабря, Кинчеву исполнилось 58 лет.