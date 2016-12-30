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Древнейшие деревья Земли могут исчезнуть из-за глобального потепления
Общество

Древнейшие деревья Земли могут исчезнуть из-за глобального потепления

Сегодня 13:19
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Древнейшие деревья Земли могут исчезнуть из-за глобального потепления

Дэвис, 30 декабря. Биологи из Калифорнийского университета обнаружили, что самые древние деревья Земли находятся под угрозой полного исчезновения из-за глобального потепления, пишет LiveScience.

Распространенная в Северной Америке остистая межгорная сосна, а также сосна мягкая оказались под угрозой исчезновения из-за перемены климата на планете. Известно, что самое древнее дерево среди остистых межгорных сосен растет в Калифорнии, ему 5062 года. По оценкам биологов, деревья, которые не смогут приспособиться к климатическим особенностям региона, погибнут, пишет «Индикатор».

 

 

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Ирина Селезнева
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