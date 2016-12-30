Сирия: главарь ИГИЛ уничтожен турецкими ВВС около города Дабик

Анкара, 30 декабря. По данным турецкого Генштаба, силам ВВС Турции удалось уничтожить одного из главарей террористического «Исламского государства»* в Сирии, известного под именем Эбу Хусейн Туниси. Авиаудар накрыл главаря террористов неподалеку от города Дабик, из которого силы ИГИЛ* (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) были выбиты поддерживаемыми Турцией боевиками «умеренной оппозиции».

«По данным, полученным из надежных источников, в четверг операция наших ВВС привела к гибели одного из главных полевых командиров ИГИЛ в Сирии, посланного из оккупированного города Ракка в Эль-Баб», — приводит РИА Новости текст сообщения Генштаба Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.