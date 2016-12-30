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ДНР: Порошенко слепил армию в Донбассе из преступников, алкоголиков и убогих
Новороссия

ДНР: Порошенко слепил армию в Донбассе из преступников, алкоголиков и убогих

Сегодня 13:13
30

ДНР: Порошенко слепил армию в Донбассе из преступников, алкоголиков и убогих

Донецк, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко отправил воевать в Донбасс преступников, алкоголиков и убогих, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин объяснил, почему у Киева не получится  улучшить имидж ВСУ, несмотря на все усилия.

«На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко, — обратил внимание представитель оперативного командования. — Под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может».

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Катерина Тимошенская
#петр порошенко #эдуард басурин
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