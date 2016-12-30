ВКС РФ над Курском перехватили «нарушителя» государственной границы

Курск, 30 декабря. Экипажи истребителей Западного военного округа выполнили тренировку по перехвату воздушного нарушителя российской границы.

Ночью летчики-истребители авиабазы под Курском были подняты по тревоге. Через несколько минут в воздух поднялось звено истребителей МиГ-29СМТ и отправилось в район предполагаемого пересечения границы. Пилоты обнаружили и распознали цель, после чего вынудили условного нарушителя приземлиться на военный аэродром.

В учениях были задействованы экипажи, которые будут нести боевое дежурство в Новый год и рождественские каникулы. В Западном военном округе в праздники боевую вахту будут нести порядка двух с половиной тысяч военнослужащих.