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ВКС РФ над Курском перехватили «нарушителя» государственной границы
Россия

ВКС РФ над Курском перехватили «нарушителя» государственной границы

Сегодня 13:23
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ВКС РФ над Курском перехватили «нарушителя» государственной границы

Курск, 30 декабря. Экипажи истребителей Западного военного округа выполнили тренировку по перехвату воздушного нарушителя российской границы.

Ночью летчики-истребители авиабазы под Курском были подняты по тревоге. Через несколько минут в воздух поднялось звено истребителей МиГ-29СМТ и отправилось в район предполагаемого пересечения границы. Пилоты обнаружили и распознали цель, после чего вынудили условного нарушителя приземлиться на военный аэродром.

В учениях были задействованы экипажи, которые будут нести боевое дежурство в Новый год и рождественские каникулы. В Западном военном округе в праздники боевую вахту будут нести порядка двух с половиной тысяч военнослужащих.

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Алексей Громов
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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