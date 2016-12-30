Отряды МЧС «Лидер» и «Центроспас» покидают место крушения Ту-154

Сочи, 30 декабря. Силы отрядов МЧС «Центроспас» и «Лидер» выводятся с места проведения поисковой операции на месте крушения Ту-154.

Как рассказал начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко, вывод отрядов запланирован на 12.00. Вместе с отрядами «Лидер» и «Центроспас» место проведения операции покинет оперативная группа МЧС.

По словам Яцуценко, основная фаза совместной поисковой операции завершена.

Напомним, Газета.Ru писала, что борт Минобороны России Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. Самолет направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека. Все они погибли. По последним данным, из воды подняты 19 тел. Обнаружены два бортовых самописца.

Ранее сообщалось, что разбившийся Ту-154 внепланово ремонтировали перед катастрофой под Сочи.