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Лавров: Россия не оставит санкции Вашингтона без ответа
Политика

Лавров: Россия не оставит санкции Вашингтона без ответа

Сегодня 13:22
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Лавров: Россия не оставит санкции Вашингтона без ответа

Москва, 30 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что ранее Барак Обама распорядился ввести санкции против сотрудников ФСБ, ГРУ и еще шести лиц, а также выслать из страны 35 российских дипломатов. Российские власти раскритиковали действия администрации президента США. Так, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что подобные шаги американских властей говорят о крайней степени русофобии и вызывают лишь сожаление

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Тимур Румянцев
#россия #сша #лавров
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