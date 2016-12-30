Лавров: Россия не оставит санкции Вашингтона без ответа

Москва, 30 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что ранее Барак Обама распорядился ввести санкции против сотрудников ФСБ, ГРУ и еще шести лиц, а также выслать из страны 35 российских дипломатов. Российские власти раскритиковали действия администрации президента США. Так, глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что подобные шаги американских властей говорят о крайней степени русофобии и вызывают лишь сожаление.