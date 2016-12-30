Юбиляр «Техприбор» работой на оборонку доказывает смехотворность антироссийских санкций

Одному из старейших предприятий российского авиаприборостроения ОАО «Техприбор» исполняется 75 лет. Его топливоизмерительные приборы и аппаратура для сбора полетной информации, а также устройства для вибрационного контроля двигателей установлены практически на всех военных и гражданских самолетах.

Эти кадры публикуются впервые. Устройство, которое больше похоже на оборудование медиков или даже физиков, на самом деле — ….авиационное крыло. Именно так называют инженеры испытательный стенд, на котором изучают, проектируют и реализуют идеи по обеспечению безопасности полетов любого самолета, военного или гражданского. И сегодня один из лидеров российской «оборонки», секретное петербургское предприятие «Техприбор» чуть-чуть делится своими секретами.

Подобных устройств в мире всего четыре (!) В США, Франции, Китае, и вот теперь собственный стенд для испытания топливных магистралей есть и в России. Для безопасного полета любого самолета одно из самых главных условий — надежная работа двигателей. Чтобы специальные датчики не вышли из строя, эта платформа позволяет моделировать любую ситуацию, которая может произойти с крылом. Инженеры говорят, что на полчаса испытаний уходит до полутонны авиационного топлива. И самое главное — этот стенд ликвидирует отставание России в вопросе сертификации топливных систем перспективных отечественных самолетов. Теперь не надо делать дорогостоящие заказы на испытания за рубежом или там же закупать детали для отечественной авиапромышленности. Более того, завод уже сам на 80% обеспечивает отрасль всем необходимым в области авиационных топливных систем.

А есть еще и другие перспективные направления, например, система контроля, центровка самолета, в том числе для летальных аппаратов пятого поколения, регистрация полетной информации. Продукция любого цеха, практически, на вес золота. Правда, и само оборудование ценится не меньше.

Например, вот этот станок. В стране их единицы. До работы на нем допускают лишь людей с высшим образованием. Стоимость одного такого станка равняется нескольким Rolls-Royce. Если обывателю кажется, что мир состоит из 3D пространства, то эта техника работает в сфере 8D (!). Мастер цеха Андрей говорит, что именно на таких станках и делают детали для знаменитых Rolex.

В цех, где производят блоки для сбора и обработки полетной информации, еще никогда не ступала нога журналиста. Не говоря уже о человеке с фотоаппаратурой. Здесь — в тишине и спокойствии — специалисты собирают «мозг» самолета. Вся информация, которая поступает во время полета от десятков, а может и сотен датчиков, аккумулируется и обрабатывается в небольшом по размерам блоке. Российским ученым удалось даже объединить всю систему в локальную сеть ETHERNET.

Все увиденное можно объяснить известным выражением: «очевидное — невероятное». Очевидно, что страна сейчас находится в санкционных рамках, невероятно — но российская оборонка, несмотря ни на что, живее всех живых!