А гадит, как лошадь: утиный «троллинг» Обамы посольством РФ подхватили соцсети

Москва, 30 декабря. «Утиный троллинг» Обамы от российского посольства в Лондоне, порадовавший западные СМИ, привел в восторг и пользователей Рунета.

В соцсетях активно репостят новость об ответе посольства РФ на высылку дипломатом мемом с «хромой уткой», выражая свое одобрение смеющимися эмодзи и лайками. При этом самым популярным замечанием при репосте этой новости стала шутка: «голубь мира» Обама, превратившись в «хромую утку», стал гадить как порядочная лошадь».

«Он не только хромая утка, он весь черный и внутри и снаружи. Он — черная хромая утка. Скольким людям принес он горя и смерти», — заметил один из комментаторов. По мнению другого участника обсуждения, «Обама всего лишь маленький неуверенный в себе человек который на высоком посту не чего так и не смог добиться». «Хромал бы он уже поскорее…Надоел, убогий, прям до оскомины», — заметил в ответ другой пользователь.

В самом Twitter пост о «хромой утке» ретвитули почти 16 тыс. микроблогеров, а оценили почти 14 тыс. пользователей.

Ранее утиный «троллинг», которым ответила российская дипмиссия на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки, оценили западные СМИ. Так, по мнению журналистов The Independent, российский ответ на решение о высылке дипломатов был «быстрым и забавным». «Россия посмеялась над положением «хромой утки» Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции», — отмечает The Washington Times. «Российское посольство только что ответило на санкции США мемом. Серьезно», — сообщает Mashable. «Хромая утка» (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост.