Киевляне про визы и русский язык: «Что такое Россия против Украины? Это вообще ничего»

Киев, 30 декабря. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) провел очередной опрос на улицах украинской столицы. Темы опроса – анонсированное правительством и депутатами введение визового режима в отношении граждан России и запрет русского языка в СМИ, во всех государственных структурах и в образовании.

Сразу отметим тотальную запуганность украинского общества – на такие простые вопросы согласились отвечать менее четверти всех опрошенных. Большинство киевлян, узнав тему опроса, твердо заявляли, что не будут это комментировать, в том числе потому, что опасаются репрессий за публичный ответ, если он не понравится правительству или националистам.

Тем не менее, несколько человек согласились ответить:

Александр, пенсионер:

- У меня есть свое мнение, но я не могу говорить об этом.

Андрей, работник Жилкомсервиса:

- Надо ли вводить визы? Конечно, надо. Что такое Россия против Украины? Это вообще ничего. У нас Украина самая прекрасная, самая богатая страна в мире.

Андрей Иванович, пенсионер:

- Считаю, что визы вводить не надо. Я, может, не совсем разумно это объясняю, не все знаю. Петр Первый всегда выслушивал другое мнение от людей любого социального положения и статуса. И говорил, зачем: «Дабы дурь каждого была видна. Но не забывайте, что то, что кажется дурным, может оказаться ценным и полезным для государства».

Запрещать русский язык тоже не нужно, это не мудрое решение.

Анна, служащая:

- Я считаю, визы вводить не надо. Слишком многих это затронет. И запрет на русский язык вводить не нужно.

Юрий, пенсионер:

- Россия агрессор и, наверное, нужно как-то с этим бороться. Но я не знаю, как – я не дипломат. Наверное, визы вводить надо – ведь на Украину въезжают военные просто так.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией. Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из соображений безопасности.

Кроме того, напомним, вдвое увеличить ТВ-вещание на украинском языке призван законопроект об изменениях языковых квот на телевидении Украины. Он подан на рассмотрение депутатов Верховной Рады главой парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким.