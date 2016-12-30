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Голодец пообещала жесткий контроль за детскими лагерями
Общество

Голодец пообещала жесткий контроль за детскими лагерями

Сегодня 12:55
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Голодец пообещала жесткий контроль за детскими лагерями

Москва, 30 декабря. Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец сообщила, что более жесткий контроль за организацией детского отдыха будет вводиться поэтапно.

По ее словам, более жесткий контроль будет вводиться обязательно, однако поэтапно, шаг за шагом. Голодец также гарантировала, что российские дети будут получать качественный и безопасный отдых.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха, согласно которому предусматривается охрана жизни и здоровья детей.

Как сообщала Газета.Ru, в июне этого года страшная трагедия произошла на Сямозере в Карелии. Четырнадцать детей погибли, попав в шторм на лодках.

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Дана Балан
#россия
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