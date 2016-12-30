Снегурочка Бузова отомстила Тарасову за развод на новогоднем концерте

Москва, 30 декабря. Ведущая передачи «Дом-2» Ольга Бузова, которая недавно официально развелась с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, не могла не затронуть эту тему, и помянула своего бывшего мужа во время новогоднего концерта.

Выступая на телеканале ТНТ, Бузова вместе со своей коллегой Ксенией Бородиной перепели знаменитую новогоднюю песню из мультфильма «Ну, погоди!», в которой нашлось место разводу с Тарасовым.

«Разводиться бегала, Дед Мороз. Пролила не мало я горьких слез», — жалуется Снегурочка Бузова Деду Морозу Бородиной.

На предложение «а ну-ка давай-ка ты замуж иди» Бузова отвечает: «Нет, Дед Мороз, погоди».

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ прекратил контракт с Бузовой, которая недавно заявила, что расстается с Тарасовым. Причина увольнение ведущей не уточняется.