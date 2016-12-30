Сотрудники ГИБДД в Саратове эвакуировали автомобиль с ребенком в салоне

Саратов, 30 декабря. Сотрудники ГИБДД в Саратове эвакуировали автомобиль нарушителя ПДД вместе с ребенком.

Местный житель припарковал свою машину на улице Рахова в Саратове. Он покинул транспортное средство на 10-20 минут, оставив в салоне малолетнего сына. За это время сотрудники ГИБДД, обнаружившие неправильно припаркованную машину, эвакуировали автомобиль. Они заметили ребенка 2012 года рождения только на штрафстоянке.

Как рассказали в правоохранительных органах города, на данный момент проводится доследственная проверка по факту эвакуации автомобиля с находившимся внутри салона мальчиком.

Ранее сообщалось, что машину с двумя детьми в салоне эвакуировали в Москве.