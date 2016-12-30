ДНР назвала численность украинских войск в Донбассе

Донецк, 30 декабря. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что к концу 2016 года ВСУ сосредоточили свыше 32 тысяч военных и сотни единиц тяжелой военной технике в Донбассе.

Как рассказал Басурин, по состоянию на декабрь 2016 года сосредоточенные в зоне конфликта силы и средства противника составили: боевых бронированных машин — 1154, РСЗО — 84 единицы, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм — 351 единица, танков — 213 единиц, личного состава — 32 тысячи 438 человек.

Ранее Басурин сообщил, что с начала текущего года украинская армия более 143 тысяч раз нарушила режим тишины в Донбассе.