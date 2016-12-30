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Ирак: 70 террористов ИГИЛ уничтожены под Мосулом силами коалиции
Весь мир

Ирак: 70 террористов ИГИЛ уничтожены под Мосулом силами коалиции

Сегодня 12:54
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Ирак: 70 террористов ИГИЛ уничтожены под Мосулом силами коалиции

Багдад, 30 декабря. За минувшие сутки в ходе интенсивных боев к северу от Мосула силам международной коалиции и иракским войскам удалось освободить от террористов «Исламского государства» два населенных пункта. В боях уничтожены не менее 70 террористов.

«На северном направлении силы коалиции смогли освободить деревни аль-Сада и Тавила, отметив места побед иракскими флагами и нанеся тяжелый урон противнику, — передает Iraqi News слова командующего операцией генерал-майора Абдель Амина Яраллы. — В ходе операции были уничтожены 70 боевиков «Исламского государства» и восемь заминированных транспортных средств».

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил, что на освобождение захваченного ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) города Мосул уйдет еще три месяца.

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Валентин Меликов
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