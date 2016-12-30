Россию могут оставить без всех международных соревнований в 2017 году

Москва, 30 декабря. Во второй половине текущего месяца Россия осталась без права на проведение пяти международных турниров. Международные спортивные федерации приняли такие решения из-за публикации второй части доклада руководителя Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как пишет газета «Известия», процесс по лишению российской страны уже запланированных на будущий год турниров не остановится. Помимо этого, затронуть данный процесс может также и летние виды спорта. Срыв угрожает проведению двух этапов Кубка мира (КМ) по сноуборду, которые запланированы на февраль.

Кроме того, под большим вопросом и запланированные соревнования в плавании, конном спорте и велоспорте.

По данным газеты, это никоим образом не коснется Кубка конфедераций по футболу, поскольку ФИФА гарантировала, что соревнования пройдут в России.