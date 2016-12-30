Десять российских коллекторских агентств получили разрешение на работу в 2017 году

Москва, 30 декабря. Контроль за деятельностью коллекторов в РФ будет осуществлять специальный отдел Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день в госреестр официально включено 10 коллекторских компаний.

Продолжить работу с должниками с 1 января 2017 года смогут 10 коллекторских агентств, внесенных ФССП в госреестр. По данным главного судебного пристава Москвы Сергея Замородских, из поступивших 18 заявлений от коллекторских фирм в реестр включен первый десяток.

Известно, что с начала будущего года компании, не включенные в реестр, не смогут вести коллекторскую деятельность. При нарушении законодательства юрлицам грозит штраф в размере до двух миллионов рублей. Как сообщала Газета.Ru ранее, в России ужесточили контроль за осуществлением данного вида деятельности из-за ряда резонансных дел.



