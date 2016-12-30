ДНР обвинила Киев в трехкратном занижении потерь ВСУ в Донбассе

Донецк, 30 декабря. Киев в три раза занизил количество потерь ВСУ в Донбассе за текущий год, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин напомнил, что Минобороны Украины представило официальные данные, по котором потери ВСУ в Донбассе составляют за этот год 214 погибшими и 1324 раненым.

«По информации же украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей, как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составляет около 600, раненых – более 2000», — обратил внимание представитель оперативного командования.

По договоренности контактной группы в Донбассе с 24 декабря должно было быть праздничное перемирие, передает «Газета.ru». Однако ВСУ продолжили обстрелы.