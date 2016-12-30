FAN-TV Лента новостей
Турция обвинила в гибели 16 военных в Сирии коалицию и США
Весь мир

Турция обвинила в гибели 16 военных в Сирии коалицию и США

Сегодня 13:00
64

Турция обвинила в гибели 16 военных в Сирии коалицию и США

Анкара, 30 декабря. Турция подозревает, что причиной гибели 16 военнослужащих в боях за сирийский город Эль-Баб стало намеренное раскрытие секретных данных международной коалицией во главе с США.

Генштаб операции «Щит Евфрата», которая ведется за освобождение от боевиков сирийского города Эль-Баб, сообщил, что координаты турецких военнослужащих были строго засекречены и известны только США и международной коалиции. Во время одной из атак на позиции боевиков в окрестностях Эль-Баб погибли 16 турецких военных, еще 33 бойца получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Газета.ру сообщила, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о наличии у Анкары доказательств оказания поддержки террористам со стороны США.

комментарии
Алексей Громов
#реджеп эрдоган
Новости партнеров
Эксклюзив

Киевляне про визы и русский язык: «Что такое Россия против Украины? Это вообще ничего»

Сегодня 12:59
172

Бочка меда и ложка дегтя: что принесет Сирии всеобщее перемирие

Сегодня 12:50
67

Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа

Сегодня 12:30
149

Посольство США о закрытии англо-американской школы: Обращайтесь в МИД РФ

Сегодня 12:08
311

Астероид Таутатис как угроза человечеству: миновала ли опасность?

Сегодня 11:24
293
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МИД РФ о «закрытии» школы: Обезумевший Белый дом придумывает санкции против своих детей

13:08

А гадит, как лошадь: утиный «троллинг» Обамы посольством РФ подхватили соцсети

13:07

Отряды МЧС «Лидер» и «Центроспас» покидают место крушения Ту-154

13:00

Турция обвинила в гибели 16 военных в Сирии коалицию и США

13:00

Киевляне про визы и русский язык: «Что такое Россия против Украины? Это вообще ничего»

12:59

ДНР назвала численность украинских войск в Донбассе

12:56

Голодец пообещала жесткий контроль за детскими лагерями

12:55

Ирак: 70 террористов ИГИЛ уничтожены под Мосулом силами коалиции

12:54

ДНР обвинила Киев в трехкратном занижении потерь ВСУ в Донбассе

12:54

МВД научило россиян выбирать алкоголь

12:53

Десять российских коллекторских агентств получили разрешение на работу в 2017 году

12:52

Снегурочка Бузова отомстила Тарасову за развод на новогоднем концерте

12:51
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
МИД РФ о «закрытии» школы: Обезумевший Белый дом придумывает санкции против своих детей
Читать
Закрыть