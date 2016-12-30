Турция обвинила в гибели 16 военных в Сирии коалицию и США

Анкара, 30 декабря. Турция подозревает, что причиной гибели 16 военнослужащих в боях за сирийский город Эль-Баб стало намеренное раскрытие секретных данных международной коалицией во главе с США.

Генштаб операции «Щит Евфрата», которая ведется за освобождение от боевиков сирийского города Эль-Баб, сообщил, что координаты турецких военнослужащих были строго засекречены и известны только США и международной коалиции. Во время одной из атак на позиции боевиков в окрестностях Эль-Баб погибли 16 турецких военных, еще 33 бойца получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Газета.ру сообщила, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о наличии у Анкары доказательств оказания поддержки террористам со стороны США.