Австрия на посту председателя ОБСЕ намерена добиваться снятия санкций с РФ

Берлин, 30 декабря. Австрия, перенимающая с 1 января председательство в ОБСЕ, будет добиваться постепенной отмены антироссийских санкций.

Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр иностранных дел страны Себастьян Курц.

По словам дипломата, «пошаговое послабление» должно быть связано с урегулированием ситуации на юго-востоке Украины. Курц подчеркнул, что каждый шаг по достижению минских договоренностей должен постепенно ослаблять санкции в отношении России.

Курц также настаивает на пересмотре всего комплекса отношений с Москвой. По его словам, контакты с Россией с начала конфликта на Украине определяются «блоковым мышлением».

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии предпочел антироссийские санкции экономическому успеху.