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Пристрелят и будут правы: Савченко рассказала о последствиях блокады Донбасса
Украина

Пристрелят и будут правы: Савченко рассказала о последствиях блокады Донбасса

Сегодня 12:39
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Пристрелят и будут правы: Савченко рассказала о последствиях блокады Донбасса

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уверена, что экономическая блокада народных республик Донбасса без координации действий со стороны Киева может привести к трагическим последствиям.

«Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла неосторожно по ночам, то меня бы пристрелили, одна или другая сторона, и были бы правы. Зачем там шастать, если нет координации действий?»,  — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее депутат заявила, что планирует вновь встретиться с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. При этом Савченко не исключила, что одна из встреч с лидерами республик может состояться в Киеве, передает Газета.Ru.

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