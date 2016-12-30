Пристрелят и будут правы: Савченко рассказала о последствиях блокады Донбасса

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уверена, что экономическая блокада народных республик Донбасса без координации действий со стороны Киева может привести к трагическим последствиям.

«Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла неосторожно по ночам, то меня бы пристрелили, одна или другая сторона, и были бы правы. Зачем там шастать, если нет координации действий?», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее депутат заявила, что планирует вновь встретиться с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. При этом Савченко не исключила, что одна из встреч с лидерами республик может состояться в Киеве, передает Газета.Ru.

Читайте также: Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ.