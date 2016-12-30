ДНР подсчитала количество нарушений перемирия в Донбассе за год

Донецк, 30 декабря. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что с начала текущего года украинская армия более 143 тысяч раз нарушила режим тишины в Донбассе.

Согласно приведенным данным, число нарушений режима прекращения огня составило 143 тысячи 613 раз за период с января по декабрь 2016 года. Две тысячи тонн составила общая масса выпущенных по ДНР боеприпасов. На протяжении всего 2016 года ситуация на линии разграничения оставалась напряженной, добавил Басурин.

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Ранее сообщалось, что вследствие очередной попытки прорыва украинских войск в районе населенного пункта Крутая Балка погибли трое военнослужащих ВСУ.