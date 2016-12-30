Семак назначен главным тренером ФК «Уфа»

Москва, 30 декабря. Сергей Семак назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом рассказали представители ФК.

Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В копилке спортсмена пять титулов чемпиона России. Футболист также был капитаном сборной на чемпионате Европы 2008 года, когда россияне завоевали бронзовые награды.

После завершения спортивной карьеры Семак вошел в штаб «Зенита». В 2014-2016 годах он также был ассистентом главного тренера сборной России.

Напомним, место главного тренера «Уфы» освободилось после отставки бывшего наставника Виктора Гончаренко.