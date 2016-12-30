Бочка меда и ложка дегтя: что принесет Сирии всеобщее перемирие

Заявление президента РФ Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня в Сирии — т.е. о приостановке боевых действий между правительственными войсками и опекаемыми Анкарой «приличными боевиками» из «Сирийской свободной армии» (ССА) — не было таким уж неожиданным. Все же данное соглашение было составлено на основе более ранних турецко-российских договоренностей. За пределами данного соглашения ожидаемо остались «Исламское государство», «Ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России) и ряд других террористических организаций помельче.

За некоторое время до того, как проект договора был озвучен президентом России, данные о предстоящей новости уже просочились в СМИ. В частности, турецкий официоз — агентство Anadolu — заявил о предстоящем пакте как о деле, уже решенном. В Москве эту информацию подтверждать не стали, однако ТАСС прозрачно намекнул: «не исключено». Также там напомнили, что «идут интенсивные телефонные переговоры», а на предстоящей встрече в Астане «будет рассмотрен ряд важных вопросов».

Значительно больше информации о будущем договоре «слили» западные агентства. В частности, новостное агентство Reuters со ссылкой на «весьма осведомленные источники» сообщило о «высокой вероятности» неофициального раздела Сирии на своего рода «зоны влияния» по принципу «чем владеешь, тем и правишь». Иными словами, Сирии пророчат некую региональную автономию этнически и религиозно однородных территорий при сохранении совместной борьбы с радикальными террористами.

Особый упор при этом был сделан на тот факт, что идею обсуждают Москва, Анкара и Тегеран, однако — что подчеркивалось не без явного возмущения — без привлечения США и — что подчеркивалось не без столь же явного удовольствия — без участия официального Дамаска. Асада, по мнению «всадников», посчитали возможным поставить уже перед фактом без права на отказ.

Тем не менее — и об этом сообщили уже ВВС и France-Presse — некоторые детали плана для Дамаска выглядят достаточно соблазнительно. Так, в мирном плане согласовано сохранение поста президента за Башаром Асадом как минимум на пять лет, однако без права выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

При этом вполне естественное недовольство Ирана, не желающего ухода из политики ныне действующего президента Сирии, якобы уравновешено оговоркой, гарантирующей сохранение высшего государственного поста за представителем алавитов, возможно даже за кем-то из нынешнего руководства страны или даже из ближнего круга Асада. Тем не менее, как аккуратно подчеркивалось, этим кем-то должен будет стать человек, «менее одиозный и скомпрометированный в глазах мировой общественности».

Безусловно, с точки зрения Башара Асада, такой сценарий может стать, что называется, «лучшим из худшего». Он разжижает навеянную Западом полную тьму его политического образа. Он позволяет Асаду не капитулировать и не становиться беглым изгоем, но уйти красиво, заполучив гарантии безопасности и общине алавитов, и себе лично, и своей семье. В связи с этим высказывалось предположение, что слишком уж упираться в переговорах по мирному процессу официальный Дамаск не будет.

На сегодняшний день можно констатировать, что информация западных агентств была в значительной степени достоверной. Соглашение, как сообщил Владимир Путин, а вслед за ним и новостные ленты всего мира, подписано, причем без всякой оглядки на ООН, которая теперь по факту остается на бобах, как организация, не справившаяся со столь важной задачей обеспечения хоть какого-то — пусть и «худого» — но реального мира в Сирии. Впрочем, после фактического банкротства Совбеза ООН оно и не удивительно. Совбез за пять лет сирийского конфликта так и не смог согласовать единой позиции по Сирии. Это породило, по сути, две независимых антитеррористические коалиции, которые пытались каждая по своему решить «сирийский вопрос». На этом фоне устранение из сирийского вопроса структур ООН выглядело уже чем-то предрешенным — их не хотели использовать ни Россия, ни США.

По сути дела, именно постоянный спор Москвы и Вашингтона спустил вопрос мира или войны в Сирии на уровень региональных держав — Турции, Ирана, монархий Залива — которые и стали во многом определять сирийскую повестку. Сегодня Россия смогла добиться единой повестки по Сирии с Турцией — пусть и ценой весомых для Турции, но не смертельных для Сирии уступок. Дело теперь за монархиями Залива, без согласия которых, как прекрасно понимают и Москва, и Анкара, поезд не пойдет, а также за Тегераном, которому с монархиями Залива найти общий язык сложно. Ну, а потом, уже на завершающей стадии, судя по тем же сообщениям, в структуру мирного договора предполагается подключить Брюссель и ведущие страны Европы по отдельности, предложив им поучаствовать в восстановлении сирийской экономики.

Что это может означать? Прежде всего, такой поворот событий очень сильно бьет по «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации). «Черные», которых Дональд Трамп, в отличие от Обамы, поддерживать не намерен, фактически, оказываются без генерального спонсора и в полной изоляции. Тегеран будет бить их как суннитских радикалов. «Сирийская свободная армия» — как конкурентов. Турция — как врага своих сателлитов и тоже опасного конкурента. Курды, при всех разногласиях с турками, имеют к суннитским фанатикам свои счеты — никто из них не забыл кровавого штурма Кобани.

Что касается России, то она, сделав приятное одолжение США, останется в Большой Игре, сохранив, как заявил Владимир Путин, свои позиции в Сирии, в частности, базу в Тартусе и аэродром «Хмеймим». Кроме того, надо учесть, что даже в случае возможной «федерализации» Сирии, которая пойдет по иракскому варианту фактической независимости провинций во многих вопросах, в российскую зону влияния попадет наиболее развитая и густонаселенная часть Сирии, к тому же расположенная на стратегическом побережье Средиземного моря. И в то же время — об этом президент Российской Федерации тоже сообщил после беседы с министром обороны Сергеем Шойгу — Россия получает возможность «сократить военное присутствие в Сирии», то есть избежать опасной эскалации и «разгрузить» российский бюджет, для которого такая война все-таки, что там ни говорили, дорогое удовольствие.

Короче говоря, большая бочка меда. Пусть не высшего сорта, с горчинкой и кислинкой, но все же это реально мед — в конце 2015 года Россия имела дело с руинами сирийского государства, когда боевики уже контролировали Алеппо и стояли в пригородах столичного Дамаска.

Между тем, следует заметить, эта бочка меда все-таки не без ложки дегтя. Потенциальной — и тем не менее. Это так, потому что в имеющемся раскладе главным бенефициаром сирийского урегулирования становится все-таки Анкара, а Реджеп Эрдоган весьма амбициозен, чересчур себе на уме и далеко не всегда держит слово, если нарушив данные обязательства, может получить дополнительную политическую выгоду. И нельзя закрывать глаза на то, что сокращение российского военного присутствия в Сирии автоматически расширяет перспективы увеличения в Сирии турецкого военного присутствия. Все же природа не терпит пустоты, а свято место пусто не бывает. Это, разумеется, крайне не нравится Ирану.

Этот нюанс многим понятен, а что касается лидеров заинтересованных сторон — понятен всем. Недаром же уже сейчас, сразу после подписания соглашений о прекращении огня, официальный Дамаск устами министра иностранных дел Муаллема, фигуры влиятельной и очень близкой к президенту САР, озвучил опасения насчет реализации договоренностей. Сделав это, следует признать, в максимально жесткой, хотя и вполне корректной форме: «В вопросе о прекращении огня мы верим гарантиям России, так как она — наш союзник в борьбе с терроризмом, но мы не доверяем гарантиям Турции».

Что ж, сирийцев можно понять. Гарантии Турции, по крайней мере, в данном вопросе — нюанс очень деликатный, зыбкий, слепо доверять им нельзя. Тем не менее, данный вариант, повторимся, «лучший из худших», а поскольку политика есть искусство возможного, пренебрегать этой возможностью нельзя. Неприятности же, если они все-таки будут, придется устранять уже по мере их поступления.