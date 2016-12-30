Летчики ВКС РФ в Хабаровске получили новые истребители Су-34

Хабаровск, 30 декабря. Для пополнения боевого состава Восточного военного округа истребители-бомбардировщики Су-34 совершили дальний перелет из Новосибирска.

Звено новейших самолетов преодолело более трех с половиной тысяч километров, вылетев с аэродрома завода-изготовителя в Новосибирске и совершив дозаправку на авиабазе «Домна». В эксплуатацию новые машины будут введены в начале 2017 года, как отметили в командовании округа, это завершающая партия самолетов для ВВО в текущем году. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей противника в любое время суток в сложных метеорологических условиях.

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