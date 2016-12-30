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«Источники» западных СМИ из Алеппо удивили Карлу Ортис
Новости Сирии

«Источники» западных СМИ из Алеппо удивили Карлу Ортис

Сегодня 12:29
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«Источники» западных СМИ из Алеппо удивили Карлу Ортис

Алеппо, 30 декабря. Боливийская актриса Карла Ортис, побывавшая в Алеппо, рассказала о том, что западные СМИ искажают информацию о происходящем в Сирии.

Актриса Карла Ортис посетила Алеппо, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в освобожденном от террористов городе. По словам Ортис, люди, которым удалось выбраться из восточных районов, ранее контролировавшихся террористами, говорили —  большинство боевиков были иностранцами. Актриса также заметила, что мирные жители не имеют никакого отношения к политике и благодарят Бога и армию САР за спасенные жизни.

Боливийская звезда также рассказала, что передавать какую-либо информацию из восточного Алеппо было невозможно – элементарно нет интернета: « я даже не могла сообщить семье, что жива и здорова, а о том, чтобы выложить в сеть видеозапись, не может быть и речи». Как сообщала Газета.Ru ранее, Ортис призвала страны Запада не полагаться на фейковые новости из Алеппо, поскольку они не имеют представления, что в действительности происходит в сирийском городе.

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Ирина Селезнева
#сирия #алеппо
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