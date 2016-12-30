Выгнавшего российских дипломатов Обаму назвали политическим профаном

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Барак Обама создал опасный и глупый политический прецедент после того, как выслал ни в чем не провинившихся российских дипломатов из страны. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

По его словам, дипломатов высылали и раньше, но выдворение представителей иностранных диппредставительств всегда было связано с конкретными действиями высылаемых людей. Теперь же дипломатов высылают просто так, без всякого повода.

«Обама создает глупый прецедент в дипломатической практике. Раньше связывали высылку с конкретными действиями конкретных людей, сейчас нет никакой привязки, такого типа выдворения никогда раньше не было», — отметил Бакланов.

Зампред Ассоциации российских дипломатов также отметил крайнюю некомпетентность американского президента.

«С ним даже опасно иметь дело, у него низкий уровень интеллектуального развития и профессиональной подготовки», — рассказал эксперт Life.

Напомним, что ранее Барак Обама распорядился ввести новые санкции против России и выдворить из США 35 российских дипломатов. Примечательно, что действия Обамы встретили критику даже в США. Так, например, ведущий аналитик Atlantic Council в Вашингтоне Ариэль Коэн отметил, что Обама оставляет за собой шлейф конфликтов, что бы он не предпринимал, сообщает Газета.Ru.Ба