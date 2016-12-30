Пушков призвал не искать смысла в действиях «мертвой» администрации Обамы

Москва, 30 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Вашингтона о высылке из США российских дипломатов.

Он заявил, что действия уходящей администрации США необъяснимы. По мнению Пушкова, Обама, кажется, вообще не собирается покидать Белый дом.

«Была такая пословица — «мёртвый хватает живого». Это тот случай, когда политически мёртвый Барак Обама пытается схватить живого Дональда Трампа и навязать ему свою волю. Но в этой ситуации всегда выигрывает живой», — подчеркнул сенатор.

Как пишет Life, Пушков также добавил, что Москва ответит на новые санкции США.

Напомним, накануне США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов в ответ на якобы вмешательства Москвы в американские выборы.