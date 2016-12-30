Волшебная комета пролетит рядом с Луной в новогоднюю ночь

Вашингтон, 30 декабря. В новогоднюю ночь жители Земли смогут увидеть необычную комету Хонда — Мркоса — Пайдушаковой, которая пролетит рядом с Луной, сообщили специалисты научно-исследовательского центра NASA.

Ученые констатировали, что комету можно будет увидеть 31 декабря только с помощью бинокля. Комета Хонда — Мркоса — Пайдушаковой пролетит около Луны, освещая ночное небо естественным фейерверком. По словам специалистов, она имеет ярко синевато-зеленое свечение.

Посмотреть на явление в ночном небе можно будет в 18.30 по московскому времени.

Ранее NASA представило снимок с поверхности Марса, одна деталь которого вызвала споры. Некоторые увидели на фотографии ложку.