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Московский суд отменил решение о лишении Трунова адвокатского статуса
Общество

Московский суд отменил решение о лишении Трунова адвокатского статуса

Сегодня 12:24
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Московский суд отменил решение о лишении Трунова адвокатского статуса

Москва, 30 декабря. Лефортовский суд Москвы отменил вердикт Адвокатской палаты Подмосковья о лишении Игоря Трунова адвокатского статуса.

Таким образом, московский суд удовлетворил апелляционную жалобу правозащитника. Так, жалобу Трунова суд постановил удовлетворить, сообщает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Адвокатская палата Московской области осенью в сентябре лишила Трунова адвокатского статуса по причине нарушений им норм профессиональной этики. отмечалось, что в жалобе юрист просил признать нелегальным и отменить вердикт квалификационной комиссии палаты о наличии в его действиях нарушений кодекса профессиональной этики адвоката.

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Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа
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