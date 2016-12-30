Посольство РФ в Израиле рассказало о состоянии госпитализированного дипломата

Тель-Авив, 30 декабря. Состояние здоровья российского посла в Израиле Александра Шеина, госпитализированного накануне в клинику Тель-Авива, остается стабильным. Об этом заявил пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.

«Посол прошел обследование. Состояние здоровья стабильное. Только что с ним разговаривал. Желает всем хорошего Нового года», — приводит слова Пискунова РИА Новости.

Причину госпитализации в российской дипмиссии не уточнили.

Ранее сообщалось, что Шеина доставили в израильскую больницу из ресторана, где он внезапно почувствовал себя плохо, передает Газета.Ru. Российского дипломата поместили в отделение интенсивной терапии.