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Посольство РФ в Израиле рассказало о состоянии госпитализированного дипломата
Общество

Посольство РФ в Израиле рассказало о состоянии госпитализированного дипломата

Сегодня 12:27
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Посольство РФ в Израиле рассказало о состоянии госпитализированного дипломата

Тель-Авив, 30 декабря. Состояние здоровья российского посла в Израиле Александра Шеина, госпитализированного накануне в клинику Тель-Авива, остается стабильным. Об этом заявил пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.

«Посол прошел обследование. Состояние здоровья стабильное. Только что с ним разговаривал. Желает всем хорошего Нового года»,  — приводит слова Пискунова РИА Новости.

Причину госпитализации в российской дипмиссии не уточнили.

Ранее сообщалось, что Шеина доставили в израильскую больницу из ресторана, где он внезапно почувствовал себя плохо, передает Газета.Ru. Российского дипломата поместили в отделение интенсивной терапии.

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Ксения Тасманова
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Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа
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