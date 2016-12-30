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Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ
Новости Сирии

Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ

Сегодня 13:19
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Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ

Сирия, 30 декабря. Перемирие в республике было нарушено спустя пару часов после его начала. В Дамаске депутаты Европарламента встретились с Асадом. Турция бомбит ИГ в Эль-Бабе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Нарушенное перемирие

Итак, в ночь на пятницу на территории Сирии наступило перемирие. Правительственные войска прекратили боевые действия согласно договоренности, вооруженные группировки последовали их примеру. Дамаск, Алеппо и Хомс на время погрузились в тишину. Но только на время...

Как сообщили правозащитники и представители оппозиции, перемирие на северо-западе было нарушено менее чем через два часа после вступления в силу. Активизировались повстанцы в провинции Хама, проведя атаку на позиции правительственных войск. Потом и оппозиция обвинила сирийскую армию в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб. Но к утру ситуация пришла в норму, столкновения прекратились.

Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ

Также стало известно о том, что Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытое совещание. На нем будет обсуждаться положение в Сирии после режима прекращения огня. Известно, что совещание пройдет сразу после открытого заседания.

Встреча в Дамаске

Важная встреча состоялась в Дамаске, где собрались члены Совета Федерации РФ, депутаты Европарламента и президент Сирии Башар Асад. Они обсудили соглашение между сторонами сирийского конфликта. В состав делегации из ЕС вошли три депутата из Италии, Латвии и Эстонии. Сейчас делегация работает на базе в Хмеймиме.

Как рассказал глава Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, беседа продолжалась более часа и носила содержательный характер. Асад высказался в поддержку усилий, предпринимаемых Россией и другими странами, по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории республики. Возможно, более детальную информацию мы узнаем позже. Равно как и результаты телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, которые состоялись в пятницу. Лидеры России и Казахстана обсудили возможность проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию.

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ИГ против Турции

Генштаб ВС Турции продолжает рапортовать о борьбе с террористами из ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Сегодня он сообщил о ликвидации за прошедшие сутки 26 боевиков. И все это, если верить Анкаре, благодаря авиаударам турецкой боевой авиации в районе сирийского города Эль-Баб.

Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ

Кроме того, сообщается об уничтожении 17 объектов террористов, в том числе 13 оборонительных пунктов, трех заминированных автомобилей и одного военного транспортного средства. Среди уничтоженных террористов даже есть полевые командиры ИГ. Всего же, по информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли удары из артиллерии и танков по 222 объектам террористов.

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