МВД научило россиян выбирать алкоголь

Москва, 30 декабря. Министерство внутренних дел РФ выпустило памятку для россиян с подробной инструкцией по выбору качественных алкогольных напитков.

В памятке перечислены места, где не продается легальный алкоголь. К таким в МВД отнести продажу алкоголя где-либо в ночное время, в Интернете, в ларьках, в палатках, а также в пластиковых канистрах.

Призвали россиян не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, которые могут содержать метанол. «Поддельный алкоголь может содержать метанол — метиловый, или древесный, спирт. Еще его называют техническим. Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами», — объясняется в сообщении министерства.

Кроме того, памятка содержит информацию о том, какими признаками обладает контрафактная продукция и где можно купить качественный алкоголь.