Сирия: российские саперы проверяют каждый метр в восточном Алеппо

Алеппо, 30 декабря. В канун Нового года специалистам по разминированию российского Международного противоминного центра приходится проверять каждый метр территории восточного Алеппо, чтобы исключить жертвы среди мирного населения, которое стремится вернуться из гуманитарных центров в свои дома.

Для людей, остающихся в гуманитарных центрах, которые лишились своего жилья в боях или бежали из оккупированных террористами регионов, сотрудники российской гуманитарной миссии доставили несколько тонн продовольствия, которое готовят в полевых кухнях.