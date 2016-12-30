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Обама-истеричка: россияне отреагировали на решение США выслать дипломатов РФ
Политика

Обама-истеричка: россияне отреагировали на решение США выслать дипломатов РФ

Сегодня 12:08
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Обама-истеричка: россияне отреагировали на решение США выслать дипломатов РФ

Москва, 30 декабря. Пользователи Сети отреагировали на решение администрации Барака Обамы о высылке 35 российских послов и ответ дипломатов РФ на новые санкции.

Напомним, ранее действующий президент США Барак Обама заявил, что 35 российских политиков будут высланы из страны в ответ на якобы вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на введение новых санкции США посольство России в Лондоне опубликовало твит с «хромым утенком», которое оценили западные СМИ.

Россияне отреагировали на новые ограничительные меры в Сети.

«Обама уже не знает, как еще больше испортить отношения с Россией. Такая неприязнь к нашей стране объясняется очень просто, провалом всей внешней политики уходящего президента США», — отметила Ксения Иванова.

«Обама дал России уникальную возможность избавиться от шпионов в нашей стране», — добавил Евгений Михеев

«Американские спецслужбы подозревают российских хакеров. Во-первых, подозревают. Во-вторых, при чем здесь тогда дипломаты, которых теперь высылают», — задается вопросом Алена Иванова.

«Он официально признал свою систему беспомощной перед нашими спецслужбами, и даже не смог это официально доказать. Просто признал свою слабость», — подчеркнула Светлана Мануйлова.

«Обама-историчка», — заметила Евгения Григорьева.

«Наша дипломатия, в очередной раз радует», — написал Евгений Шохин об ответе российских политиков на действия США.

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Алия Шарафутдинова
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