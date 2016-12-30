Береговая охрана США поднята по тревоге из-за пропавшего самолета

Кливленд, штат Огайо, 30 декабря. Американская береговая охрана ведет поиск легкого частного самолета Cessna 525, вылетевшего из аэропорта «Берк Лейкфронт» поздним вечером в четверг (около 7.00 по московскому времени). Известно, что через короткое время после взлета авиадиспетчеры потеряли радиоконтакт с самолетом и не смогли отследить его по радару.

Город Кливленд расположен на берегу одного из Великих Озер — озера Эри. Известно, что вылетевший из аэропорта частный легкий самолет направлялся в противоположную от озера сторону — в направлении Университета Огайо. Количество людей на борту самолета неизвестно.