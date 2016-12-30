Исследование ФАН: только 50% клубов премьер-лиги не задерживают выплату зарплат

Федеральное агентство новостей проанализировало платежеспособность всех клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и пришло к неутешительному выводу: только половина клубов не испытывают проблем с деньгами.

В числе благополучных клубов, помимо завсегдатаев — «Зенита», «Спартака», «Рубина», «Терека» и «Краснодара», — неожиданно оказались «Уфа», «Урал» и «Оренбург». Особенно любопытна история последних: футболисты неоднократно говорили даже о выплатах на день-два раньше обещанного срока. «Уфа» оказалась вне зоны риска во многом благодаря удачному распоряжению своих активов: летом за 4,5 млн евро в «Манчестер Сити» был продан полузащитник Александр Зинченко, а на прошлой неделе клуб отпустил в «Зенит» своего вратаря Андрея Лунева за 3,5 млн евро.

В группе риска несколько неожиданно компанию ЦСКА, уже испытывающему некоторое время проблемы с финансированием, составил другой московский клуб - «Локомотив». В клубе, по словам источников, знакомых с ситуацией, есть небольшие перебои с перечислением зарплаты — неделя, иногда две. При этом с бюджетом на следующий год у «железнодорожников» все еще сложнее. «Амкар» перед новогодними праздниками практически разобрался с долгами и обеспечил своим футболистам приятные недели отдыха, в «Ростове» на прошлой неделе заплатили аванс за октябрь, а в тульском «Арсенале» еще в ноябре разобрались с задержками.

Безоговорочный «лидер» чемпионата страны — «Томь», футболисты которой в текущем сезоне причитающихся денег не видели ни разу. Неудивительно, что клуб на днях заявил о свободном уходе любого желающего игрока. Футболисты «Крыльев» перед Новым годом не обрадовались — выплаты зарплаты в самарском клубе прекратились в сентябре. В «Анжи» ситуация, несмотря на более длительные просрочки, несколько лучше: у клуба сменился владелец, а игрокам гарантировали погашение всех долгов до конца января.