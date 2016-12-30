Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве против Маруани

Москва, 30 декабря. Столичные полицейские отказали российскому певцу Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении лидера группы «Space» Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова .

По словам Трунова, в связи с отсутствием состава преступления следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как рассказал адвокат, российская полиция получила отказ от Интерпола после поданного в компетентные органы Франции запроса предоставлении правоустанавливающих документов на песню французского композитора.

В начале декабря сообщалось, что Маруани и юрист Игорь Трунов будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, причастных к их скандальному задержанию в Москве.

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