Петербурженка наняла киллера, чтобы избавиться от партнеров по нелегальному бизнесу

Санкт-Петербург, 30 декабря. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге предотвратили двойное убийство. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СК России.

Согласно данным следствия, 37-летняя бизнес-вумен, которая занималась нелегальным обналичиванием денежных средств, приняла решение «убрать» двух своих компаньонов. Так, женщина договорилась с киллером, чтобы он за 100 тысяч рублей разыграл несчастный случай и отравил жертв наркотическими средствами.

Убийца решил не выполнять заказ, а вместо этого обратился в полицию. В прошлый четверг, 22 декабря, петербурженка передала мужчине через приятельницу аванс в размере 50 тысяч рублей. А накануне киллер отдал заказчице бумаги, которые свидетельствовали о якобы гибели мужчин. Тогда она отдала ему оставшиеся 50 тысяч рублей, а после этого была задержана правоохранителями.