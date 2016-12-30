Сирия выбрала путь перемирия

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о начале урегулирования конфликта в Сирии политическим путем. С 00:00 часов 30 декабря в стране установлен режим перемирия.

Были подписаны три документа, регулирующие режим прекращения огня. Первый подписали Дамаск и сирийская оппозиция, второй документ описывает комплекс мер, которые будут контролировать режим перемирия, и третье соглашение заявляет о готовности к началу мирных переговоров. Гарантами соблюдения режима прекращения огня выступают Россия и Турция. В сентябре текущего года уже была попытка установить в Сирии подобный режим, он продлился около недели, после чего ВВС США нанесли удар по позициям правительственных войск Сирии, а боевики пошли в наступление.