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Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа
Сирия эксклюзив

Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа

Сегодня 12:30
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Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа

Сирия, 30 декабря. Иракская армия освободила пять новых районов в городе Мосул, ранее подконтрольных террористам ИГ*. Боевики-оппозиционеры обстреляли несколько жилых районов в провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики Свободной сирийской армии (ССА) начали операцию против террористов ИГ*, укрепившихся в восточном Каламуне. В результате боев ССА захватила несколько населенных пунктов, ранее подконтрольных «Исламскому государству» в провинции Дамаск.

Сирия: карта провинции Дамаск

Провинция Латакия

Сирийская армия открыла ответный огонь по позициям исламистов, расположенным в окрестностях населенного пункта Тардин. Также идут столкновения в районе деревни Хардабин в пригороде Латакии.

Провинция Алеппо

Радикалы обстреляли из минометов несколько районов города Алеппо. Информация о пострадавших пока не поступала.

Представители турецкой армии заявили, что ВКС РФ атаковали позиции террористов ИГ на окраинах города Аль-Баб. В результате воздушной операции были уничтожены 12 членов группировки.

ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили 17 объектов террористов ИГ в районах Аль-Баб и Даглабаш на севере Алеппо. Сообщается, что турецкая авиация продолжает атаку позиций исламистов.

ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили 17 объектов террористов ИГ в районах Аль-Баб и Даглабаш

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры обстреляли несколько районов в провинции Даръа. Пострадавших среди мирного населения нет, информация о разрушениях уточняется.

Провинция Идлиб

Артиллерийские подразделения САА открыли ответный огонь по одному из ключевых пунктов управления исламистов в районе населенного пункта Атшан и Скек в пригороде Идлиба. Данные о результатах атаки пока уточняются.

Провинция Хама

Военные источники сообщают, что боевики ССА нарушили режим прекращения огня. Исламисты атаковали позиции правительственных войск на несколько фронтах в северной части провинции.

Сирийская армия успешно отразила атаку боевиков на деревню Дахрат Бижо в северном пригороде Хамы. В результате столкновения были уничтожены несколько радикалов.

Сирийская армия успешно отразила атаку боевиков на деревню Дахрат Бижо

Провинция Кунейтра

Местные жители сообщают о звуках обстрела, которые доносятся из нескольких районах провинции Кунейтра. По предварительным данным, террорист открыли огонь по позициям сирийской армии.

Ирак

Иракская армия освободила пять новых районов в городе Мосул, ранее подконтрольных террористам ИГ. В данный момент бои продолжаются. Ранее сообщалось, что представители Ирака объявили вторую фазу наступательной операции по освобождению Мосула от «Исламского государства».

Спасаясь от артиллерийских обстрелов и бомбардировок авиации международной коалиции во главе с США, тысячи местных жителей бегут из Мосула. За последние месяцы город покинули более 100 тысяч человек.
Мосул был захвачен ИГИЛ более 2 лет назад. Операция по его освобождению началась в середине октября, в декабре начался второй этап штурма, однако до сих пор продвинуться вглубь города международной коалиции не удалось.

Справка по упомянутым в тексте организациям

 

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Алексей Громов
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