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Посольство США о закрытии англо-американской школы: Обращайтесь в МИД РФ
Политика

Посольство США о закрытии англо-американской школы: Обращайтесь в МИД РФ

Сегодня 12:08
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Посольство США в Москве о закрытии англо-американской школы: Обращайтесь в МИД РФ

Москва, 30 декабря. Посольство США в Москве не комментирует сообщения американских СМИ о закрытии англо-американской школы, в которой учатся дети сотрудников дипломатических представительств США, Канады и Великобритании.

В англо-американской школе Москвы не подтвердили и не опровергли озвученную телеканалом CNN новость. «У нас официальной информации нет. Все вопросы к вашим коллегам в CNN или в МИД РФ. Можете попытаться дозвониться в наше посольство. У нас нет информации», — сообщили ФАН в учебном заведении.

«Посольство США в Москве пока не комментирует эту ситуацию. Обратитесь за разъяснениями к российской стороне — в МИД РФ, либо в пресс-службу в Вашингтон», — сообщили ФАН в пресс-службе американского диппредставительства.

Отметим, что МИД РФ также пока не комментирует данную ситуацию.

Напомним, что некий источник в образовательном учреждении сообщил журналистам CNN о том, что российская сторона закрыла англо-американскую школу в Москве и связано это с решением администрации Барака Обамы о введение новых антиросскийских санкций. В четверг, 29 декабря, Госдеп США озвучил новый черный список, в который вошли 35 сотрудников российской дипмиссии с семьями. Известно, что дипломаты работали в посольствах РФ в Вашингтоне и Мэриленде. У россиян есть всего 72 часа, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов.

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Алиса Яковлева
#барак обама
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