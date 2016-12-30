Специалисты NASA обнаружили «ложку» на поверности Марса

Вашингтон, 30 декабря. NASA представило снимок с поверхности Марса, одна деталь которого вызвала споры. Некоторые увидели на фотографии ложку.

Снимок был опубликован на портале NASA. Посетители сайта мгновенно отреагировали, разделившись на тех, кто увидел на фотографии земную ложку, и тех, кто считает, что загадочный предмет — это всего лишь игра света и тени.

На данный момент на Марсе работает марсоход Curiosity. Специалисты отмечают, что на данном этапе исследований ему удалось сфотографировать и передать на Землю необычные фиолетовые камни. Ученые отметили, что их анализ позволил предположить, что на Марсе раньше была вода.

Ранее сообщалось, что Китай отправит зонд на орбиту Марса уже в 2020 году.