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Грузовик смял легковушку на ростовской трассе, погибли два человека
Происшествия

Грузовик смял легковушку на ростовской трассе, погибли два человека

Сегодня 12:11
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Грузовик смял легковушку на ростовской трассе, погибли два человека

Ростов-на-Дону, 30 декабря. На трассе в Ростовской области сегодня столкнулись легковой автомобиль и грузовик, что привело к гибели пенсионера и женщины.

Смертельная авария случилась накануне утром на 207 км дороги «Песчанокопское — Котельниково». По предварительной версии, водитель «Лады» превысил скорость и спровоцировал лобовое столкновение с фурой Freightliner. 

В результате на месте происшествия погибли 66-летний водитель отечественного авто и его 35-летняя пассажирка, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Обстоятельства трагического ДТП сейчас выясняются.

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Ксения Тасманова
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Сирия новости 30 декабря 2016 12.30: коалиция повторно штурмует Мосул, ССА атаковала жилой квартал Даръа
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