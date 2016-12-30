Устроившему резню бензопилой в Минске подростку грозит смертная казнь

Минск, 30 декабря. Белорусскому подростку грозит высшая мера наказания за кровавую атаку с бензопилой на посетителей ТЦ «Новая Европа» в Минске.

Прокуратура Минска после изучение материалов дела о жестоком нападении на посетителей местного ТЦ, не стала отменять меры пресечения в виде заключения под стражу для белорусского подростка. По данным СК Белоруссии, экспертиза показала, что несовершеннолетний осознавал свои действия при атаке в торговом центре. Известно, что 8 октября 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов одной из покупательниц «Новой Европы», а затем добил ее топором-кувалдой.

Подросток также нанес тяжелые ранения двум другим посетительницам. Согласно УК Белоруссии за данные наказания предусмотрено лишение свободы до 25 лет, однако высшей мерой наказания суд может также назначить смертную казнь или пожизненное лишение свободы.