Медведев «похоронил» администрацию Обамы после новых санкций

Москва, 30 декабря. Российские власти раскритиковали действия администрации президента США Барака Обамы, которая в предпоследний день уходящего года ввела очередные санкции против Москвы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подобные шаги американского руководства свидетельствуют о крайней степени русофобии и вызывают лишь сожаление.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», — пишет он в Twitter.

Глава правительства своеобразным образом проводил дорабатывающую последние дни администрацию Обамы, приписав в своем сообщении слово RIP (Rest in peace), которое означает «Покойся с миром».

Напомним, что ранее Барак Обама распорядился ввести санкции против сотрудников ФСБ, ГРУ и еще шести лиц, а также выслать из страны 35 российских дипломатов. В ответ российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию утенка в Twitter, сопроводив ее надписью Lame (хромой). «Хромой уткой» в американском политическом сленге называют президента, у которого завершается срок и который не может вновь выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание.