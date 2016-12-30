Сирия: первая ночь перемирия прошла без перестрелок и боев

Дамаск, 30 декабря. По сообщениям от источников в народном ополчении, лояльном правительству Сирии, первая ночь в режиме всеобщего перемирия прошла без боевых столкновений и нарушений с обоих сторон. Режим прекращения огня, вступивший в силу в 00.00 по московскому времени, соблюдается всеми участниками.

«В Алеппо ночь была тихой, по нашим данным, в Дамаске и Хомсе тоже. Пока, видимо, все придерживаются перемирия», — рассказал РИА Новости источник в ополчении.

Напомним, ранее сообщалось что в результате трехстороннего соглашения Сирия может оказаться разделена на зоны влияния под единым управлением Дамаска.